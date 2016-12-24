Храним огонь Победы»: сегодня сразу три региона объединила память о подвиге

В год 80-летия Великой Победы по всей России проходит акция ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы» по подключению к сетевому газу мемориальных комплексов. Проект реализуется в рамках масштабной Президентской программы по газификации России и при поддержке партии «Единая Россия». Сегодня сразу три региона — Ульяновская область, Республика Коми и Псковская область стали частью символичной эстафеты памяти.

Ульяновская область: огонь славы и спортивная доблесть

В селе Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области торжественно зажгли Вечный огонь. Отсюда на фронт ушли более 6 тысяч человек, почти 1,5 тысячи из них не вернулись. В годы войны район был важным тыловым центром, обеспечивавшим армию продовольствием и обмундированием.

Участие в церемонии принял легендарный хоккеист Владислав Третьяк. Его присутствие стало символом единства воинской доблести и спортивных достижений — ведь и в хоккее, и в бою важны мужество, воля к победе и командный дух. Благодаря работе газовиков, огонь на мемориале теперь будет гореть постоянно, а не только в памятные дни.

Республика Коми: память в сердце таежного края

В тот же день Вечный огонь зажгли в селе Корткерос Республики Коми на мемориале «Скорбящая мать». Это место, где чтят память земляков, сражавшихся за Родину. Газовики проложили 100-метровый газопровод, обновили мемориал, добавив гранитную плиту и новую бронзовую звезду. Теперь огонь будет напоминать жителям о подвиге предков. Частицу пламени для зажжения доставили с мемориала «Вечная слава» в Сыктывкаре.

Псковская область: земля, опаленная войной

Псковщина — один из регионов, наиболее пострадавших в годы войны. В деревне Ершово находится одна из самых крупных братских могил области, где покоятся более 3,5 тысяч бойцов. Здесь также в рамках акции «Газпрома» «Храним огонь Победы» зажгли Вечный огонь, частицу для которого привезли с могилы Неизвестного солдата во Пскове.

Три региона, три истории, но одна общая цель — сохранить память о Великой Отечественной войне. Проект объединяет не только разные уголки России, но и поколения, напоминая: пока горит Вечный огонь — подвиг героев не будет забыт.