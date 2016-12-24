В Мордовии обсудили подготовку к проведению массовых мероприятий в период майских праздников

26 апреля в Пресс-центре республики обсудили подготовку к проведению массовых мероприятий в период майских праздников.



Как отметила министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина, всего по республике в рамках празднования Дня Победы запланировано свыше тысячи мероприятий. Одно из самых масштабных - это открытие 29 апреля мемориального комплекса «Сурский рубеж», который призван увековечить память о трудовом подвиге жителей Мордовии во время Великой Отечественной войны. Мемориал установлен в парке села Большие Березники, недалеко от исторического места оборонительных сооружений.

4 мая жителей и гостей Саранска ждут на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках XХIV Московского Пасхального фестиваля.



8 мая на площади Победы откроют памятник Героям специальной военной операции. Также в этот день на площадке «Огарев Арены» в 14:00 и 19:00 зрители увидят героико-патриотический театрализованный спектакль «На безымянной высоте», в котором будут задействованы 2900 человек. Билеты можно бесплатно получить во всех основных театрах и музеях Cаранска, а также на кассе РДК.



9 мая центральная часть города станет местом, где жители и гости смогут отдохнуть и насладиться праздничной атмосферой. Праздничные мероприятия традиционно начинаются в 10:00 на площади Победы, далее перенесутся на все площадки.



Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислав Пинаев рассказал, что все места проведения массовых мероприятий заблаговременно будут взяты под охрану. Предусмотрены досмотровые мероприятия с использованием широкого спектра технических средств. «Жителей и гостей прошу во время массовых мероприятий не забывать об основных правилах безопасности, обращать внимание на бесхозные предметы и подозрительные автомобили, своевременно сообщая в правоохранительные органы», - подчеркнул Владислав Пинаев.



Заместитель начальника Управления Росгвардии по РМ Василий Бикурев сообщил, что в период майских праздников росгвардейцы будут нести службу в усиленном режиме. Также жителям и гостям региона в очередной раз напомнили, что на территории республики действует запрет на использование коптеров, дронов и других беспилотных судов в личных целях.



Исполняющий обязанности первого заместителя главы г.о. Саранск Алексей Матюшин отметил, что город усиленно готовится к проведению праздника. При этом речь идет не только о культурных мероприятиях. Будет организована работа дежурных служб, чтобы они могли оперативно реагировать. Жителям региона напомнили единый телефон экстренных служб - 112. Работа всех структур будет ориентирована на то, чтобы максимально быстро устранять возникающие проблемы, т.к. ничто не должно омрачить предстоящий праздник.