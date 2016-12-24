Школьники Мордовии могут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Наука вокруг нас»

Репортер

На образовательной платформе Учи.ру продолжается Всероссийская олимпиада по естественным наукам «Наука вокруг нас» для школьников 1–11 классов. Проверить свои знания по окружающему миру и естественным наукам учащиеся могут до 5 мая 2025 года. Состязание проходит при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Цель олимпиады – развить у школьников нестандартное мышление и интерес к изучению окружающего мира и естественным наукам: физике, химии, географии и биологии. Участники решают 8 интерактивных заданий разного уровня сложности.

«Олимпиада помогает школьникам увидеть, что за любым явлением в мире стоит логика и закономерность, которые можно понять и объяснить. Мы видим, с каким вниманием и интересом ребята проходят задания — более половины выполнены без ошибок. Это говорит о высоком уровне вовлеченности и способности мыслить нестандартно. Через такие задания мы учим детей не просто запоминать факты, а видеть взаимосвязи, задаваться вопросами и искать решения. Это основа научного подхода, который пригодится им не только в учёбе, но и в жизни», – подчеркнула руководитель регионального развития образовательной платформы Учи.ру Илона Абаншина.

Лучше всего ребята справляются с заданием на тему изменения положения материков на Земле — его успешно решают 88% школьников. Задание по физике оказалось на втором месте — 80% учащихся справились с темой движения объектов под влиянием воздушных потоков. Чуть сложнее участникам дались задания из блоков по математике и биологии.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте На образовательной платформы Учи.ру. Все участники олимпиады  получают сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата, а учителя – благодарственные письма.

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1