Жители Мордовии примут участие во Всероссийском субботнике

26 апреля при поддержке Минстроя России в рамках общроссийского рейтингового голосования по всей стране пройдет традиционный Всероссийский субботник. Неравнодушные жители городов и сел смогут принять участие в уборке территорий и наведению порядка в местах отдыха.

В Саранске «большая уборка» пройдет, в том числе на общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошел в национальный проект «Инфраструктура для жизни». А также на территориях, которые только предстоит преобразить. Управляющие организации вместе с жителями многоквартирных домов выйдут на уборку дворов.

Так, коллектив министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мордовии совместно с подведомственными учреждениями приведут в порядок бульвар Эрьзи. Это популярное место отдыха и прогулок в этом году участвует в рейтинговом голосовании. В следующем году со дня рождения знаменитого на весь мир скульптора исполняется 150 лет. Благоустройство бульвара к юбилею мастера может стать знаменательным событием.

На площадках субботников будут работать волонтеры, которые расскажут жителям о Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства и окажут помощь в работе с платформой для голосований zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В этом году голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Каждый житель старше 14 лет может повлиять на позитивные изменения в своем родном городе.

В Саранске в голосовании участвуют три пространства: Бульвар Эрьзи, Бульвар Воинова и набережная реки Саранки. На информационных точках в ТЦ «МАКС» и ТЦ «СИТИ ПАРК» помогать голосовать жителям города будут волонтеры.