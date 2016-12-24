В Мордовии молодой водитель на ночной дороге насмерть сбил пешехода

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По информации Госавтоинспекции республики, 24 апреля в Кадошкинском районе в 03.00 на автодороге Рузаевка —Ковылкино —Торбеево 21-летний водитель автомашины «Лада Гранта» совершил наезд на 52-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.
В результате ДТП ночной путник от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.
По данным Госавтоинспекции, по результатам освидетельствования водитель «Гранты» оказался трезв.
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