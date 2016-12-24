Владимир Путин: «Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность»

В Москве прошёл II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Участие в нём приняли больше 4 тысяч человек из всех регионов страны, в том числе Мордовии. Деловая программа включала свыше 20 панельных сессий и экспертных диалогов.

Форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента России. Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей муниципальной премии «Служение» в рамках форума. В этом году она собрала больше 41 тысячи заявок.

«Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия. Это действительно служение, миссия», – обратился Владимир Путин к участникам события.

Организатором форума является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила: «Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике – всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к её развитию».

Форум показал, что за последние два года благодаря вниманию Владимира Путина и усилиям ВАРМСУ поддержка муниципального сообщества со стороны государства еще более усилилась.

Председатель Совета депутатов городского округа Саранск Татьяна Шукшина стала участницей II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». «Убеждена, что это масштабное мероприятие является одним из важнейших событий для всех муниципальных образований нашей страны. Благодаря Форуму у участников есть уникальная возможность обсудить с коллегами со всех уголков нашей страны актуальные и злободневные вопросы, связанные с развитием и поддержкой муниципальных образований», – сказала Татьяна Шукшина.