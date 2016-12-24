Жители Мордовии могут проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы

Рисунки участников Международного конкурса «Открытка Победы» из Мордовии вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы. Познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся открытку можно до 27 апреля на сайте.

В этом году количество работ стало рекордным - интернет-пользователи смогут увидеть более 35 тысяч рисунков из самых разных уголков России - от Калининграда до Камчатки, в том числе более 1600 картин из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В творческом состязании Музея Победы приняли участие жители республик бывшего СССР, а также Египта, КНДР и других стран. Участникам творческого состязания предлагалось нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. В этом году ключевая тема конкурса - «Путь к Победе».

«Самые активные участники по традиции - самые юные! Более 10 тысяч работ направили авторы в возрасте от 6 до 8 лет и столько же в возрастной категории с 9 до 11 лет. Самому старшему участнику исполнилось 86 лет!», - рассказали в Музее Победы.

Интернет-пользователям предлагается выбрать лучшие рисунки и принять участие в онлайн-голосовании на сайте Музея Победы. В каждой возрастной категории будут определены победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, можно отправить любую открытку по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днём Победы.

Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров.

Творческое состязание проводит Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества».