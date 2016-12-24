В Мордовии запустят производство бактериальных концентратов

Проект от компании «НИИБТ» был поддержан на состоявшемся сегодня заседании регионального инвестиционного комитета. Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

«Компания предложила запустить в Саранске производство бактериальных концентратов — нишевый, но важный сегмент для фармацевтики и агропрома. Объём — до 2,58 тонн продукции в год, инвестиции — почти 300 млн рублей, и, что важно, 18 новых рабочих мест. Поддержали инициативу единогласно.

Для нас важно, чтобы каждый инвестпроект был не просто заявкой, а реальным вкладом в экономику региона, с рабочими местами, налогами и пользой для людей».