В Мордовии лектор Общества «Знание» рассказал о дипломатических отношениях

На площадке интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов прошло просветительское мероприятие Российского общества «Знание». Во Дворце культуры и искусства МГУ им. Н.П Огарева более 600 студентов, преподавателей и представителей экспертного сообщества стали слушателями лекции «Россия и США: что общего и в чем разногласия?» в рамках проекта Знание.Лекторий.

Лектор Общества «Знание», декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов рассказал об историческом аспекте дипломатии за последние 30 лет и российской модели глобального порядка: «Атланты держат небо».

«Международный порядок пришел в движение, и главная проблема состоит в том, что для всех сейчас отсутствует очевидное равновесие сил. Крупные страны тестируют это равновесие, тестируют красные линии друг друга, пытаются понять, насколько они свободны в своих действиях. Есть все основания полагать, что российское видение и российская доктрина эту проверку на прочность выдержат, наша страна будет занимать одно из ведущих мест в формирующемся полицентричном международном порядке», — подчеркнул Андрей Сушенцов.

Он отметил, что стратегия России заключается в создании ткани сетевых отношений со странами «мирового большинства», настолько плотной и прочной, чтобы иметь возможность действовать в обход Запада. Вслед за безопасностью, энергетикой, торговлей и транспортом, производством, сближение должно развиваться в сфере финансов, технологического развития и инвестиций.

Напомним, Интеллектуальная Олимпиада Приволжского федерального округа «IQ ПФО» проводится в округе с 2015 года по инициативе участников окружного молодежного форума «iВолга». Этот проект стал победителем голосования участников Форума в качестве нового общественного проекта ПФО. В программе олимпиады - соревнования по семи направлениям: пилотирование БАС, программирование БАС, робототехника, конкурс инженерных команд, «Что? Где? Когда?», парламентские дебаты, управленческие поединки. Цель проекта — создание условий для интеллектуального развития учащихся общеобразовательных учреждений и студенческой молодежи, а также привлечение их к научно-инновационным формам деятельности.

Участниками олимпиады стали 14 регионов округа, студенты вузов новых регионов и из-за рубежа - Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и Китая.

Также в программе олимпиады предусмотрены обширные культурная и образовательная программы. Для ребят подготовили экскурсии, мастер-классы, профориентационные встречи с победителями прошлых интеллектуальных соревнований.