Мошенники выманили у 14-летней школьницы из Рузаевки 264 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве является 42-летняя жительница Рузаевки. Но основным объектом преступных устремлений аферистов была 14-летняя дочь заявительницы.

В полиции девочка рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась заместителем директора ее школы. Педагог сообщила о возникших проблемах с электронным дневником ученицы, для восстановления доступа к которому девочка назвала код из пришедшего смс.

Спустя несколько минут подростку перезвонил, якобы сотрудник портала Госуслуг и поинтересовался, не называла ли школьница какие-либо коды неизвестным. Юная жительница Рузаевки рассказала о предыдущем звонке, после чего ее напугали известием, что по факту мошенничества будет возбуждено уголовное дело, а к ней домой с обысками придут сотрудники полиции и ФСБ. Для разрешения ситуации собеседник посоветовал задекларировать всю имеющуюся дома наличность.

Дальнейший разговор продолжился уже с мнимой сотрудницей Росфинмониторинга. Она пояснила девочке, что в эти минуты мошенники пытаются перечислить со счета ее матери деньги в поддержку украинских боевиков. Чтобы избежать уголовного преследования, требовалось через банкомат перечислить на резервный счет все хранящиеся дома сбережения.

Взяв из дома 264 тысяч рублей, школьница под диктовку собеседницы зачислила в бакомате все средства на указанные ей реквизиты. Ребенка успокоили, что в течение нескольких часов после оформления декларации на внесенную сумму денежные средства она сможет забрать обратно.

Выудив у девочки деньги, аферисты оборвали с ней всякую связь. Вечером школьница рассказала о произошедшем маме, после чего они обратились в полицию.