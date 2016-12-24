В Саранске возобновится работа смотровой площадки МГУ им. Н.П.Огарева

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В Саранске с 5 мая начнет работать смотровая площадка МГУ им. Н.П.Огарева. Первый корпус вуза — самое высокое здание в столице Мордовии, его высота от основания до шпиля — 90 метров.
Мордовский госуниверситет определил режим работы смотровой площадки. С понедельника по пятницу подъемы (вне зависимости от количества человек) осуществляются в 12:00 и 15:00. Экскурсии платные и ведутся по записи, необходимо заранее позвонить по телефону +7(8342) 29−06−62.
В субботу увидеть Саранск с высоты птичьего полета могут группы от 10 человек по предварительной записи.
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