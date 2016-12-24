В Мордовии на учете подразделений по делам несовершеннолетних состоят более 400 подростков

Такие данные были озвучены на прошедшем в Саранске межведомственном совещании по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В нем приняли участие представители правоохранительных ведомств и региональных органов власти.

Как отмечалось в ходе рабочей встречи, всего на учете подразделений по делам несовершеннолетних в Мордовии состоит 454 подростка-правонарушителя, 843 «неблагополучных родителя», 75 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности

В текущем году сотрудниками полиции выявлено и пресечено 366 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, из которых 190 связаны с распитием алкогольной и спиртосодержащей продукции, появлением в состоянии опьянения в общественных местах.

Со стороны законных представителей выявлено и пресечено 380 правонарушений за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

По инициативе МВД по РМ во взаимодействии с органами власти республики и общественными организациями будет разработан межведомственный план профилактических мероприятий в детских оздоровительных учреждениях республики, по предупреждению правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних в период летнего оздоровительного сезона.