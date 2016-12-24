В Мордовии определились победители конкурса «Лучшая школьная столовая-2025»

24 апреля в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2025». Школьные повара со всей Мордовии демонстрировали свои таланты и умения.

Победителем в номинации «Лучшая столовая городской школы» стала саранская школа № 11. В число призеров вошли Ковылкинская школа № 2 и Тургеневская школа Ардатовского района.

В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победила Новотроицкая школа Старошайговского района. В число призеров вошли Ичалковская школа иТрускляйская школа Рузаевского района.

«Лучшим школьным поваром» была признана Марина Волкова из саранской школы № 11. Также на конкурсе были отмечены повар школы № 10 Рузаевского района Анастасия Шевель и Наталья Байкова - повар Ковылкинской средней школы имени Героя Советского Союза М.Г. Гуреева.

Победители представят Мордовию на федеральном этапе Всероссийского конкурса.