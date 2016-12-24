В Мордовии женщина за рулем иномарки протаранила на встречке УАЗ-«буханку»

По информации Госавтоинспекции республики, 23 апреля в Лямбирском районе в 14 часов 28 минут на автодороге Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово 64-летняя женщина за рулем автомашины «Geely Atlas», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «УАЗ 396255» под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП виновница аварии и 42-летний пассажир УАЗа госпитализированы. По данным Госавтоинспекции, водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии.