Отель Саранска завоевал награду престижной премии Russian Hospitality Awards 2024

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей престижной премии в индустрии гостеприимства — Russian Hospitality Awards 2024.

В число победителей вошел Radisson Hotel & Congress Center Saransk. Он занял первое место в номинации «Лучший завтрак в отеле», представив на суд независимого жюри завтрак с уголком национальной кухни - мордовской выпечкой, местным медом в сотах, кашей и другими необычными блюдами, которые могут отведать посетители отеля в Саранске.

В Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Мордовии отмечают, что соискатели премии проходят через многоэтапную оценку, где важна не только материально-техническая база, но и работа всей команды. Чтобы попасть в число финалистов и победителей, отелям необходимо продемонстрировать безупречный сервис, высокий уровень вовлеченности персонала и способность создавать для гостей по-настоящему незабываемые впечатления.