Предпринимателям Мордовии рассказали о госзакупках и как с ними работать

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» 24 апреля на площадке Центра состоялся семинар, где представители делового сообщества познакомились со спецификой государственных закупок и способами выхода на торговлю с госкомпаниями в рамках 44 и 223 федеральных законов.

Семинар посетили как начинающие субъекты малого и среднего бизнеса и самозанятые, желающие начать заниматься государственными закупками, так и действующие индивидуальные предприниматели и представители обществ с ограниченной ответственностью, уже работающие в данной области.

Спикеры – Игорь Кобельков, юрист, контрактный управляющий, специалист в сфере закупок по гособоронзаказу и Ольга Кузина, практикующий преподаватель в сфере регламентированных закупок, автор статей и семинаров – ознакомили участников с расширением рынка сбыта и с нюансами участия в госзакупках. Объяснили, как выиграть тендер, получить заказ на свои товары или услуги, рассказали, что необходимо для выхода на тендеры и получения контракта.

По итогам семинара все участники могли задать спикерам интересующие вопросы, разобрать конкретные примеры со специалистами.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.