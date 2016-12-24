Жители Мордовии могут приобрести туи для своих дачных и приусадебных участков

По поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, в 2023 году на базе Лесопожарного центра началось выращивание декоративных растений.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ предлагает жителям Мордовии приобрести туи для своих дачных и приусадебных участков.



Туи — одни из самых популярных декоративных растений в России. Они вечнозеленые, неприхотливые, отлично смотрятся как в живой изгороди, так и в качестве солитеров на участке.



Подробности можно узнать по телефону 8 (83458) 3-69-02.