Жители Мордовии могут приобрести туи для своих дачных и приусадебных участков

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
По поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, в 2023 году на базе Лесопожарного центра началось выращивание декоративных растений.
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ предлагает жителям Мордовии приобрести туи для своих дачных и приусадебных участков.
Туи — одни из самых популярных декоративных растений в России. Они вечнозеленые, неприхотливые, отлично смотрятся как в живой изгороди, так и в качестве солитеров на участке.
Подробности можно узнать по телефону 8 (83458) 3-69-02.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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