Житель Саранска ответит в суде за смертельное ДТП с уходом от полицейской погони

В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего жителя Саранска, насмерть сбившего на дороге пешехода при попытке уйти от полицейской погони. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, обвиняемый 15 марта этого года сел за руль своей автомашины «Toyota RAV4» в состоянии алкогольного опьянения. В ходе движения он не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться от инспекторов ДПС на большой скорости - более 120 км/ч.

Пытаясь оторваться от погони, около одного из домов по улице Дачная в селе Куликовка он сбил на своей иномарке идущего вдоль дороги 67-летнего пешехода, в результате чего последний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

После этого «Toyota» совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на опору ЛЭП и опрокинулась. В этом ДТП пострадал и 25-летний пассажир иномарки, он с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.