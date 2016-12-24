В Мордовии для аграриев разработали мобильное приложение

Мобильное приложение «АПК РМ» представляет собой комплексное решение, которое включает в себя инструменты для просмотра почвенных и метеопоказателей, работу с картой полей и ведение журнала работ.



С помощью этой разработки аграрии могут анализировать состояние почвы, ее влажность, кислотность и содержание питательных веществ, учитывать погодные условия и прогнозировать их влияние на рост растений, фиксировать историю обработки каждого поля, что поможет оптимизировать использование ресурсов и повысить урожайность.

С помощью приложения можно контролировать выполнение работ на полях, отслеживать прогресс и оценивать эффективность использования техники и персонала.