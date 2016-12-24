Трейдеры-аферисты «раскрутили» саранского школьника на 200 тысяч рублей

22 апреля в саранский отдел полиции за помощью обратился 18-летний ученик 11 класса одной из городских школ. Юноша заявил о совершенном в отношении него мошенничестве.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал о своем неутешительном опыте участия в биржевых спекуляциях. Он нашел в интернете заманчивое объявление о возможности получения дохода на бирже и вышел на связь с некими трейдерами.

Под руководством незнакомцев школьник внес на свой виртуальный счет 10 тысяч рублей и приступил к сделкам. Но с течением времени интерес парня к этому занятию угас и он захотел вывести заработанное. Тут выяснилось, что для закрытия счета ему нужно найти доверенное лицо постарше - в возрасте от 21 года. Более того, доверенный товарищ должен был оформить специальный кредит в размере заработанной 11-классником суммы.

Юноша решил воспользоваться мобильным банком своего отца. На его смартфоне он оформил от имени папаши кредитную карту с лимитом 200 тысяч рублей, а затем перечислил денежные средства на продиктованные ему абонентские номера.

В течение суток школьник ожидал поступления на счет денежных средств, однако мошенники перестали выходить с ним на связь, в результате чего он обратился в полицию.