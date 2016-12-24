На всероссийский конкурс «Знай наших» уже зарегистрировалось 64 бренда из Мордовии

У представителей бизнеса Мордовии еще есть время принять участие в третьем сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». На сегодняшний день от нашей республики уже поступило 64 заявки. По данным Минэкономики РМ, это один из лучших показателей в стране среди регионов.

Конкурс «Знай наших» способствует развитию перспективных российских брендов. Принять в нем участие могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства.

Заявки принимаются по пяти основным номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров.

Подать заявку можно до 15 мая включительно на платформе: знайнаших.аси.рф/.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, грантовую поддержку, доступ к обучающим программам и другие преимущества.

Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.