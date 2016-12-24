В Мордовии волонтеры помогают жителям при голосовании за объекты благоустройства

21 апреля стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жителям Мордовии помогают проголосовать активисты волонтерских организаций.

Волонтерскую помощь сейчас оказывают свыше 900 человек, при этом число активистов продолжает расти. На сегодняшний день волонтеры задействованы в столичных ТРЦ «Сити-парк» и ТЦ «МАКС» с 10 до 18 часов

Зарегистрироваться в качестве волонтера может любой желающий старше 14 лет. Сделать это можно на сайте Добро.рф.

Голосование по выбору территорий для благоустройства продлится до 12 июня включительно.