В Саранске пауэрлифтер из Ростовской области попался на сбыте мефедрона

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
34-летний мужчина из Ростовской области, ранее занимавшийся пауэрлифтингом, уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В этот раз он успел разместить в столице Мордовии 70 закладок с запрещенными веществами и был задержан сотрудниками полиции.
По информации МВД по РМ, дилера из Ростовской области оперативники остановили возле дома по улице Коммунистической. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане его куртки сверток с мефедроном.
В ходе дознания выяснилось, что мужчина подрядился на выполнение наркотической миссии, на поезде приехал в Саранск и остановился на съемной квартире. По указанию куратора в лесополосе в одном из районов города он забрал оптовую партию мефедрона весом около 100 граммов, уже расфасованную на мелкие части.
Фигурант организовал более 70 закладок с запрещенными веществами, а в арендованной им квартире оперативники обнаружили еще не реализованную часть «синтетики».
В отношении криминального гостя Мордовии возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков, его заключили под стражу.
Поделиться в соц. сетях:
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей