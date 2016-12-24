В Саранске пауэрлифтер из Ростовской области попался на сбыте мефедрона

34-летний мужчина из Ростовской области, ранее занимавшийся пауэрлифтингом, уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В этот раз он успел разместить в столице Мордовии 70 закладок с запрещенными веществами и был задержан сотрудниками полиции.

По информации МВД по РМ, дилера из Ростовской области оперативники остановили возле дома по улице Коммунистической. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане его куртки сверток с мефедроном.

В ходе дознания выяснилось, что мужчина подрядился на выполнение наркотической миссии, на поезде приехал в Саранск и остановился на съемной квартире. По указанию куратора в лесополосе в одном из районов города он забрал оптовую партию мефедрона весом около 100 граммов, уже расфасованную на мелкие части.

Фигурант организовал более 70 закладок с запрещенными веществами, а в арендованной им квартире оперативники обнаружили еще не реализованную часть «синтетики».

В отношении криминального гостя Мордовии возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков, его заключили под стражу.