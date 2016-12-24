Продолжается прием заявок на конкурс «Знай наших»

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» решает задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Заявки принимаются до 15 мая на знайнаших.аси.рф. Победители получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Экспертиза и определение финалистов запланированы на май-июнь, церемония награждения состоится летом 2025 года в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

В третьем сезоне заявки принимаются по пяти основным номинациям и одной специальной:

1. «Продукты питания» – номинация для тех, кто делает питание полезнее, доступнее и удобнее для современного ритма жизни:

2. «Потребительские товары» – товары, которые делают нашу жизнь удобнее, красивее и экологичнее:

3. «Высокие технологии» – номинация для ИТ-компаний, которые разрабатывают прорывные технологические решения на стыке науки, инженерии и инноваций.

4. «Креатив» – для авторов нестандартных проектов в дизайне, моде и искусстве, ломающих шаблоны и создающих смелые, инновационные продукты:

5. «Информационные технологии» – номинация для отечественных брендов программных и аппаратных продуктов, которые могут быть использованы для цифровизации предприятий любого размера и сферы деятельности.

6. «Специальные номинации» – отдельный блок для брендов с уникальной миссией: «Бренды малых городов», «Культурный код», «Бренды исторических регионов», «Кавказские бренды», «Комфортная жизнь для защитников отечества», «Молодежные бренды». В рамках конкурса также будут отмечены регионы, наиболее активно поддерживающие местные бренды.

«Знай наших» – это возможность для российских брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития. Российский бизнес – это смелость, традиции и инновации. Первый сезон конкурса запущен в 2023 году в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Проект реализуется в соответствии поручением Президента РФ. За два сезона на знайнаших.аси.рф поступило 17 тысяч заявок из всех 89 российских регионов. В 2024 году интерес к конкурсу вырос более чем в два раза: количество заявок увеличилось до 12026.

Победители прошлых сезонов уже получили значительную поддержку: участие в ПМЭФ и ВЭФ, размещение на крупнейших медиафасадах страны, доступ к акселераторам и образовательным программам. Средний рост выручки победителей составил более 50%, а некоторые компании увеличили продажи в 2–3 раза.