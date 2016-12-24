Объем госзакупок у малых технологических компаний Мордовии превысил 94 млн рублей

В Мордовии государственные компании наращивают закупки у малых технологических компаний. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в прошлом году их объем составил 94,8 млн рублей.

Всего по России в 2024 году примерно треть таких компаний стали поставщиками крупнейших госзаказчиков. Это на 10% больше, чем годом ранее. Общая сумма договоров достигла почти 175 млрд рублей.

Наибольшие объемы договоров заключены заказчиками из банковской сферы, атомной энергетики и авиационной промышленности на разработку программного обеспечения, в том числе в рамках импортозамещения, а также на производство оборудования и поставку беспилотных летательных аппаратов.

«Участие МТК в закупках крупнейших заказчиков дает таким предприятиям гарантированный долгосрочный заказ и обеспечивает возможности для дальнейшего развития. Это, в свою очередь, позитивно влияет на промышленный потенциал страны, укрепление технологического суверенитета и качественный рост сегмента МСП. Порядка 94% малых технологических компаний, являющихся поставщиками крупнейших госзаказчиков, являются субъектами малого и среднего предпринимательства», — заявил первый заместитель Министра экономического развития России Максим Колесников.

Наиболее востребованной в 2024 году заказчиками номенклатурой, производимой малыми технологическими компаниями — субъектами МСП, стали программные продукты, машины и оборудование, компьютерное оборудование, издательские услуги, а также услуги в области архитектуры.

Стоит отметить, что малые технологические компании также участвуют в программах «выращивания» поставщиков, по итогам которых с ними могут быть заключены офсетные договоры.

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