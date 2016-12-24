АФК «Система» и МГУ им. Н.П.Огарева подписали соглашения о научно-техническом сотрудничестве

22 апреля АФК «Система» и Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарева подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской, инновационной, образовательной и просветительской сферах.

Соглашение определяет приоритетное взаимодействие в области водородных технологий, в сфере разработки и производства генно-инженерных и биомедицинских препаратов, микроэлектронной промышленности, а также в других направлениях. Корпорация и университет также намерены совместно развивать образование с целью подготовки кадров с учетом актуальных потребностей АФК «Система».

«В рамках развития R&D-направления мы заинтересованы в привлечении новых идей и талантов, способных создавать высокотехнологичные продукты. Корпорация открыта для сотрудничества с ведущими исследовательскими университетами страны, где имеется сильная научная база, активно развиваются инновации и предпринимательство. Наша задача состоит в том, чтобы находить наиболее перспективные разработки, отвечающие ключевым направлениям АФК «Система», и создавать условия для их промышленного внедрения, масштабирования и коммерциализации», — комментирует вице-президент по технологиям АФК «Система» Анна Коротченкова.

Мордовский государственный университет является одним из ведущих в стране центров научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Одно из ключевых направлений — проведение фундаментальных исследований по созданию нового класса электрокаталитических систем для генерации водорода. Кроме того, создана научно-исследовательская лаборатория «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния», которая стала ключевым звеном масштабного проекта республики по производству приборов силовой электроники на монокристаллическом карбиде кремния.

Взаимодействие АФК «Система» с Республикой Мордовия носит стратегический характер. В 2024 году при поддержке корпорации была создана первая в регионе Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Система». Студенты МГУ им. Н. П. Огарёва участвуют в стипендиальной программе Благотворительного фонда АФК «Система», направленной на поддержку мотивированной молодежи в исследовательской, научной и инновационной деятельности в приоритетных областях научно-технологического развития.

Также молодые ученые до 20 июля могут представить собственные научные исследования и инновационные разработки на совместный конкурс фонда и Российской академии наук. Благодаря подписанному соглашению, начинающие исследователи и учащиеся университета получат возможность верификации и апробации своих научных идей и технологических проектов в рамках научно-технологических стажировок в компаниях Группы АФК «Система».