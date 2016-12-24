В Рузаевке юная гонщица не справилась с управлением «байком»

По информации Госавтоинспекции республики, вечером 21 апреля в Рузаевке на на ул. Маяковского не имеющая права управления транспортными средствами 16-летняя барышня на мотоцикле «OXO LITE 250 Х», по предварительным данным, не обеспечила постоянного контроля над управлением «байком», в результате чего совершила опрокидывание на проезжую часть дороги.

В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами была доставлена в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

На юную мотолюбительницу составили административный материал за управление транспортным средством, не имея водительских прав.