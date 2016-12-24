«Заповедная Мордовия» проведет Дни открытых дверей

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Все желающие соприкоснуться с природными красотами Мордовии могут совершенно бесплатно посетить Мордовский заповедник и национальный парк «Смольный» в Дни открытых дверей:
- 26 апреля — Мордовский заповедник (Темниковский район, пос. Пушта, ул. Лесная 9)
- 27 апреля — национальный парк «Смольный» (Ичалковский район, пос. Смольный, пл. Мира, 2).
Посетителей ждут экскурсии по музеям и экологическим тропам, пикники и квесты с призами, катание на лодках и велосипедах, а также демонстрация техники, которая используется в охране лесов и изучении природы.
Начало мероприятий в 11:00, окончание в 16:00. Предварительная запись не требуется.
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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