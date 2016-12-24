«Заповедная Мордовия» проведет Дни открытых дверей

Все желающие соприкоснуться с природными красотами Мордовии могут совершенно бесплатно посетить Мордовский заповедник и национальный парк «Смольный» в Дни открытых дверей:

- 26 апреля — Мордовский заповедник (Темниковский район, пос. Пушта, ул. Лесная 9)

- 27 апреля — национальный парк «Смольный» (Ичалковский район, пос. Смольный, пл. Мира, 2).



Посетителей ждут экскурсии по музеям и экологическим тропам, пикники и квесты с призами, катание на лодках и велосипедах, а также демонстрация техники, которая используется в охране лесов и изучении природы.

Начало мероприятий в 11:00, окончание в 16:00. Предварительная запись не требуется.