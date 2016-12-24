В Мордовии стартовал региональный этап конкурса «Семья года-2025»

В этом году к традиционным номинациям конкурса («Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций») добавилась еще одна - «Семья защитника Отечества». Семьи-победители представят нашу республику на федеральном этапе.

В прошлом сезоне заявки на участие подали 23 семьи из 12 районов нашей республики. Прошедшая в федеральный финал семья Поросёнковых из поселка Ромоданово стала победителем Всероссийского конкурса в номинации «Семья - хранитель традиций».

Подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.