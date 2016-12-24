В Мордовии стартовал региональный этап конкурса «Семья года-2025»

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В этом году к традиционным номинациям конкурса («Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций») добавилась еще одна - «Семья защитника Отечества». Семьи-победители представят нашу республику на федеральном этапе.
В прошлом сезоне заявки на участие подали 23 семьи из 12 районов нашей республики. Прошедшая в федеральный финал семья Поросёнковых из поселка Ромоданово стала победителем Всероссийского конкурса в номинации «Семья - хранитель традиций».
Подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии чествовали работников сферы культуры