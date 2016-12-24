В Мордовии сотрудниками УФСБ выявлены нарушения в сфере защиты гостайны

УФСБ России по Республике Мордовия в рамках исполнения полномочий в области обеспечения безопасности информации на постоянной основе осуществляется контроль организаций, имеющих допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

За первый квартал текущего года в ходе 20 проверок режима секретности выявлено 19 случаев нарушения правил защиты охраняемой законом информации. К административной ответственности привлечены 13 должностных и 1 юридическое лицо. 8 гражданам отказано в оформлении допуска к государственной тайне в связи с выявленными рисками.

Всего за указанный период в адрес организаций внесено 19 представлений с требованием устранить причины и условия, создающие угрозы безопасности РФ в сфере защиты гостайны. Аннулирована 1 лицензия на право работы с информацией, составляющей государственную тайну.