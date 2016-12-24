В Рузаевке огонь уничтожил тягач МАЗ

По информации МЧС по РМ, в полдень 21 апреля на улице Калинина в Рузаевке во время сварочных работ загорелся большегруз МАЗ. От искры вспыхнула сухая трава вокруг машины, из-за ветра огонь быстро перекинулся на грузовик.

Огнеборцы потушили пожар. На прилегающей территории, площадью 100 квадратных метров, выгорела сухая растительность.

Производивший работы хозяин транспортного средства не пострадал, а припаркованные рядом с тягачом автомобили удалось оперативно переместить в безопасную зону.