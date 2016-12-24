101-летний ветеран ВОВ Михаил Иванович Строителев – Почетный гражданин Республики Мордовия

В Мордовии продолжается вручение наград ветеранам Великой Отечественной войны. 21 апреля Глава республики Артём Здунов совместно с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым побывали у жителя Саранска, участника ВОВ Михаила Ивановича Строителева. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия». Ранее ветерану также вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов».

Михаил Иванович родился в селе Байково Починковского района Нижегородской области в многодетной семье. В армию его призвали после окончания школы – в 1942 году. После обучения в пехотно-пулеметном военном училище молодой человек принимал участие в обороне Сталинграда. В боях прошел путь до Берлина, трижды был ранен. Михаил Иванович рассказал, как радовались бойцы, когда узнали, что война окончена: «Это сложно передать словами!» Во время того, как бойцы Красной Армии водружали флаг над Рейхстагом, Михаил Иванович и его сослуживцы обеспечивали внизу их безопасность от немецких солдат. Участник войны награжден двумя медалями «За отвагу». В семье бережно хранят память о его достижениях.

После демобилизации Михаил Иванович поступил учиться в Мордовский педагогический институт и всю свою жизнь посвятил педагогике. Во время учебы встретил свою судьбу – Ольгу Федотовну. Молодые учителя уехали в Кочкуровский район. Михаил Иванович два года работал учителем истории в Сабаевской школе, затем возглавил Семилейскую школу.

В Саранск семья переехала в 1960 году – до самого выхода на заслуженный отдых ветеран работал заместителем директора вечерней школы №7. Михаил Иванович поделился, что всегда с удовольствием встречался с молодежью, рассказывал ребятам о своем боевом и жизненном пути. И сейчас интересуется ситуацией в стране, поддерживает нашего Президента.

Сейчас у ветерана трое внуков и четверо правнуков, которые часто навещают прадеда и радуют своими успехами. В июле ему исполнится 102 года.

Артём Здунов и Василий Пискарев поздравили Михаила Ивановича со светлой Пасхой и наступающим Днем Великой Победы. Глава республики вручил знак Почетного гражданина Мордовии – самую высокую награду региона.

«От всей души поздравляю Вас, Михаил Иванович! Для меня большая честь передать эту награду Вам! Благодарим Вас за подвиг, за наше будущее!» - сказал Глава республики.

«Вы для нас – пример того, как быть патриотом, как защищать и любить свою страну!» - подчеркнул Василий Пискарев.

«У вас столько дел, а вы тратите время на простого солдата, - обратился к гостям Михаил Иванович. - Сердечно благодарю вас за внимание ко всем участникам Великой Отечественной войны».