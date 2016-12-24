Иван Михайлович Кротов – Почетный гражданин Республики Мордовия

В Мордовии продолжается вручение наград ветеранам Великой Отечественной войны. 21 апреля Глава республики Артём Здунов вместе с депутатом Госдумы от Мордовии, председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым побывал у жителя Саранска Ивана Михайловича Кротова. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия».

«С большим уважением и большой благодарностью вручаем вам самую высокую награду нашей республики, - сказал Артем Здунов. – Спасибо за Победу!»

В 1942 году в возрасте 17 лет Иван Кротов добровольцем ушел на войну, воевал на Белорусском фронте. В 1944 году после ранения был комиссован. За доблестные заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью «За освобождение Белоруссии».

Всю свою послевоенную жизнь ветеран посвятил работе в колхозе имени Кирова Большеигнатовского района. Вместе с супругой Александрой Николаевной вырастили троих детей. У ветерана шесть внуков и девять правнуков. Внук Эльдар – ветеран боевых действий, прошел Чеченскую войну, принимал боевое участие в зоне специальной военной операции. Достойная смена!

В свои почти сто лет Иван Михайлович бодр и активен, живо интересуется ситуацией в мире, поддерживает руководство нашей страны и республики. «Ждем День Победы!» - говорит он.

Артём Здунов пожелал ветерану Великой Отечественной войны крепкого здоровья и долгих лет жизни.