В Саранске наркоманскую парочку выдали использованные шприцы

Двое уроженцев Нижегородской области, 23-летняя девушка и ее 36-летний приятель, угодили в Мордовии под уголовное преследование за незаконное хранение наркотических средств.

По информации МВД по РМ, к полицейским в начале апреля обратилась 39-летняя жительница Саранска, обнаружившая использованные шприцы в своей сдаваемой посуточно в аренду квартире. Прибыв на место, сотрудники УНК республиканского МВД кроме пяти шприцов изъяли в жилище и свертки с синтетическими наркотиками. Личности арендаторов были быстро устанолены.

В ходе дознания выяснилось, что в гости к работающей в Саранске 23-летней уроженке Нижегородской области приехал ее знакомый. Накануне встречи девушка по интернету приобрела несколько доз наркоты, которые фигурант забрал из тайника в Нижегородской области и привез с собой в Мордовию.

Для совместно наркозагула они посуточно арендовали квартиру, где и оставили свидетельства своего угарного времяпрепровождения. В отношении подозреваемых, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.