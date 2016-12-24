На Пасху в Саранске пустят автобусы до Пушкинских и Ключаревских кладбищ

По информации городской Администрации, в столице Мордовии 20 апреля будут организованы автобусные маршруты до Пушкинских и Ключаревских кладбищ.

От остановки общественного транспорта «Николаевка» в р.п. Николаевка в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.



Время отправления: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.



От Саранского автовокзала в направлении Ключаревских кладбищ будет организовано движение общественного транспорта (проезд платный). На территории кладбища № 4 бесплатная перевозка пассажиров будет осуществляться автобусами марки ПАЗ.



На территории городского кладбища № 4 в этот день будет временно ограничено движение транспортных средств с 5:00 до 14:00.

Ограничение не затронет транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), автобусов, оказывающих транспортные услуги населению по перевозке пассажиров, а также машины аварийных служб.