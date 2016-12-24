Саранский аэропорт нарастил пассажиропоток

За первый квартал 2025 года аэропорт Саранска обслужил более 29 тысяч пассажиров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



На данный момент из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды и Сочи. С 26 апреля авиакомпания Red Wings приступит к выполнению авиарейсов в Екатеринбург и Анталью.



Узнать расписание и приобрести билеты можно на сайтах аэропорта и авиакомпаний-партнеров.