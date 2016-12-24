В рамках регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Мордовии впервые пройдет Фестиваль профессий.

18 апреля на площадке «Огарев Арена» все желающие смогут познакомиться с востребованными сегодня профессиями, которые не утратят своей актуальности и в будущем.

На фестивале представят 24 познавательных воркшопа, которые познакомят посетителей с креативом в рекламе, профессией архитектора, работой со сваркой. С помощью тренажера-симулятора можно будет обучиться вождению погрузчика. Также в программе - разработка и дизайн мобильного приложения для диагностики автомобилей и другие направления.

Начало мероприятия в 10:00.