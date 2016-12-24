В Мордовии действует программа «Земский работник культуры»

В Мордовии начался отбор участников для программы «Земский работник культуры», которая реализуется в рамках национального проекта «Семья». Эта инициатива ориентирована на поддержку специалистов, решивших переехать в сельскую местность, чтобы трудиться в учреждениях культуры. Одно из условий – в населенном пункте должно проживать не более 50 тыс. человек.

В этом году планируется трудоустроить четырех специалистов, в следующем – уже десять. Участникам предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей, которую они могут использовать по своему усмотрению. По условиям трудового договора специалист сферы культуры должен проработать в учреждении не менее 5 лет. Участниками программы могут стать работники культуры, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также выпускники, которые заканчивают обучение в 2025 году.

Благодаря реализации профильных нацпроектов инфраструктура и оснащение учреждений культуры в большинстве муниципалитетов Мордовии теперь не уступают столичным. За шесть лет в республике отремонтировали 23 сельских культурно-досуговых учреждения и закупили два автоклуба. Кроме того, идет работа по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту, создаются виртуальные концертные залы и кинозалы. Для работы в обновленных учреждениях культуры нужны дипломированные режиссеры, руководители хореографических и вокальных коллективов, преподаватели детских школ искусств и библиотекари.