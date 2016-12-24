Витрина креативных индустрий в Мордовии помогает продвижению бизнеса по изготовлению украшений

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малый и средний бизнес. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъекты МСП, а также самозанятые могут бесплатно воспользоваться уникальной витриной креативных индустрий. Она позволяет предпринимателям и самозанятым креативных сфер бесплатно заявить о своей творческой профессии, представив продукцию на площадке Центра «Мой бизнес».

Одна из таких бизнесвумен, которая уже успела разместить информацию о своем бизнесе — Анастасия Вдовина. Самозанятая из Саранска уже не первый год занимается изготовлением украшений из бисера и полимерной глины. Недавно решила заявить о себе с помощью витрины креативных индустрий, где представлена информация с визуальным оформлением, доступная не только жителям Мордовии, но и далеко за ее пределами.

Стоит отметить, что Анастасия является и постоянным получателем мер господдержи от Центра «Мой бизнес». Девушка часто принимает участие в бесплатных мастер-классах и семинарах.

Представители регионального бизнеса, а также те, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность, могут последовать ее примеру и заявить о себе на витрине креативных индустрий.

Ознакомится с площадкой можно по ссылке: https://vitrina.mbrm.ru/.

ИП и самозанятым Мордовии, желающим разместить информацию, необходимо заполнить заявку: https://vitrina.mbrm.ru/order/.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.