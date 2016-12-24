В Мордовии за финансовые преступления будут судить троих граждан Киргизии

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении трех граждан Киргизии, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей с покушением, совершенные организованной группой. Мигранты пытались оформить в Мордовии банковские карты на поддельные документы для обналичивания и транзита денежных средств.

Противоправную деятельность иностранных граждан в ходе отработки оперативной информации пресекли сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ.

Осенью прошлого года трое граждан Кыргызской Республики в возрасте от 19 до 24 лет были задержаны в одном из банков Рузаевки. В ходе личного досмотра, а также в салоне транспортного средства, на котором передвигались молодые люди, полицейские изъяли около 80 поддельных миграционных и идентификационных карт граждан Киргизии для оформления дебетовых банковских карт.

Как показало проведенное дознание, в состав организованной группы входили жители ближнего зарубежья, фигуранты имели в своем распоряжении поддельные документы с их вклеенными фотографиями, но вымышленными персональными данными.

По указанию кураторов 7 октября они на арендованном автомобиле приехали в Мордовию. Визитеры успели открыть в нескольких банковских отделениях в Саранске платежные счета и оформили несколько дебетовых карт, подключив их к мобильному банку. При попытках оформить еще несколько карт в других банковских офисах в Саранске и Рузаевке мигранты были задержаны сотрудниками полиции.

Следствие установило, что злоумышленники действовали по заказу других участников организованной группы, для которых за денежное вознаграждение и оформляли банковские карты для использования в криминальных целях. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц были выделены в отдельное производство.