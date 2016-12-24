На заседании Президиума Госсовета с Президентом России обсудили строительство, ЖКХ и дороги

Президиум Государственного совета РФ провел заседание по вопросам развития инфраструктуры для жизни. Владимир Путин обозначил ключевые задачи и напомнил о показателях, определенных в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», а именно построить 1 млрд 383 млн кв. м. жилья до 2036 года, из которых до 2030 года – 663 млн.

Президент отметил, что сейчас наблюдается снижение спроса на жилье из-за высокой стоимости кредита на фоне повышенной ключевой ставки Банка России. Ипотечное кредитование становится недоступным для многих россиян.

«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, ре­шаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5% до 10%. Здесь необходимо навести порядок. Тем более, что госу­дарство выделяет банкам финансовые ресурсы на вы­дачу таких кредитов», – сказал Владимир Путин.

Также он заявил, что до 2030 года планируется расселить из аварийного жилья 345 тыс. человек. 6,2 млн кв. м. непригодных зданий будут ликвидированы.

Объем индивидуального жилищного строительства в прошлом году составил 62,3 млн кв. м., что составило 58% от общего ввода жилья в нашей стране. Такие результаты были достигнуты благодаря «дачной амнистии», программе социальной газификации, строительству дорог, развитию системы ФАПов и понятному порядку присоединения к электросетям. Владимир Путин отметил, что этот сегмент жилья необходимо наращивать, уделяя особое внимание предоставлению земельных участков и обеспечению их инфраструктурой.

Следующей важной темой стало ЖКХ. За последние 6 лет за счет средств федерального бюджета модернизированы 3 655 объектов инфраструктуры и 10 тыс. км сетей. До 2030 года планируется заменить еще 50 тыс. км сетей.

Президент подчеркнул, что также нужно выработать четкие стандарты по содержанию и ремонту МКД, которых в России насчитывается больше 950 тыс. Жильцы должны понимать, как формируется плата за услуги, и куда расходуются эти средства.

Также была затронута тема обновления дорог и развития транспортной системы. Сегодня больше половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях находятся в нормативном состоянии. Развитие общественного транспорта будет продолжено, чтобы не меньше 85% машин, находящихся в его парке, были современными, удобными и безопасными. Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что с поддержкой Президента данная отрасль демонстрирует стабильный рост.

«Жилье – это центральный элемент, вокруг которого мы формируем свои планы, – также добавил Хуснуллин. – Особое внимание уделяем развитию ипотечного кредитования и расселению аварийных домов. Одновременно вместе с жилищным строительством обновляем всю инфраструктуру: ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальные объекты. Вся эта работа направлена на создание комфортных условий проживания людей».

Стоит отметить, что в ходе заседания было объявлено о запуске в Мордовии первого в России высокотехнологичного производства солнечных модулей. Они выпускаются совместно с «РОСНАНО» на заводе «Санлайт» в Саранске. Легкие и мощные панели будут реализовывать потенциал солнечной энергетики в таких сферах как ЖКХ, промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт.

«Владимир Владимирович отметил передовые решения, применяемые в Мордовии в сфере энергетики и укрепления технологического суверенитета страны. Спасибо за доверие Главе государства», – поделился Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Итоги заседания прокомментировал помощник Президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Он сообщил, что Владимир Путин поставил задачи по всем направлениям и дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах. За их выполнением будет следить Госсовет совместно с Правительством РФ.