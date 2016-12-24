На заседании Президиума Госсовета с Президентом России обсудили строительство, ЖКХ и дороги

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Президиум Государственного совета РФ провел заседание по вопросам развития инфраструктуры для жизни. Владимир Путин обозначил ключевые задачи и напомнил о показателях, определенных в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», а именно построить 1 млрд 383 млн кв. м. жилья до 2036 года, из которых до 2030 года – 663 млн.
Президент отметил, что сейчас наблюдается снижение спроса на жилье из-за высокой стоимости кредита на фоне повышенной ключевой ставки Банка России. Ипотечное кредитование становится недоступным для многих россиян.
«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5% до 10%. Здесь необходимо навести порядок. Тем более, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», – сказал Владимир Путин.
Также он заявил, что до 2030 года планируется расселить из аварийного жилья 345 тыс. человек. 6,2 млн кв. м. непригодных зданий будут ликвидированы.
Объем индивидуального жилищного строительства в прошлом году составил 62,3 млн кв. м., что составило 58% от общего ввода жилья в нашей стране. Такие результаты были достигнуты благодаря «дачной амнистии», программе социальной газификации, строительству дорог, развитию системы ФАПов и понятному порядку присоединения к электросетям. Владимир Путин отметил, что этот сегмент жилья необходимо наращивать, уделяя особое внимание предоставлению земельных участков и обеспечению их инфраструктурой.
Следующей важной темой стало ЖКХ. За последние 6 лет за счет средств федерального бюджета модернизированы 3 655 объектов инфраструктуры и 10 тыс. км сетей. До 2030 года планируется заменить еще 50 тыс. км сетей.
Президент подчеркнул, что также нужно выработать четкие стандарты по содержанию и ремонту МКД, которых в России насчитывается больше 950 тыс. Жильцы должны понимать, как формируется плата за услуги, и куда расходуются эти средства.
Также была затронута тема обновления дорог и развития транспортной системы. Сегодня больше половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях находятся в нормативном состоянии. Развитие общественного транспорта будет продолжено, чтобы не меньше 85% машин, находящихся в его парке, были современными, удобными и безопасными. Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что с поддержкой Президента данная отрасль демонстрирует стабильный рост.
«Жилье – это центральный элемент, вокруг которого мы формируем свои планы, – также добавил Хуснуллин. – Особое внимание уделяем развитию ипотечного кредитования и расселению аварийных домов. Одновременно вместе с жилищным строительством обновляем всю инфраструктуру: ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальные объекты. Вся эта работа направлена на создание комфортных условий проживания людей».
Стоит отметить, что в ходе заседания было объявлено о запуске в Мордовии первого в России высокотехнологичного производства солнечных модулей. Они выпускаются совместно с «РОСНАНО» на заводе «Санлайт» в Саранске. Легкие и мощные панели будут реализовывать потенциал солнечной энергетики в таких сферах как ЖКХ, промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт.
«Владимир Владимирович отметил передовые решения, применяемые в Мордовии в сфере энергетики и укрепления технологического суверенитета страны. Спасибо за доверие Главе государства», – поделился Глава Республики Мордовия Артём Здунов.
Итоги заседания прокомментировал помощник Президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Он сообщил, что Владимир Путин поставил задачи по всем направлениям и дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах. За их выполнением будет следить Госсовет совместно с Правительством РФ.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников