Участников региональной программы «Герои среди СВОих» ждёт третий этап

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Мордовия – один из первых регионов, где стартовала региональная составляющая президентской программы. Ветераны СВО и действующие бойцы смогут пройти обучение и получить работу в органах государственной власти, общественных и политических организациях, на предприятиях республики. Напомним, поступила 701 заявка, больше 100 из которых – от жителей других субъектов.
«Мы считаем, что люди, которые самоотверженно отправились защищать рубежи нашей Родины, заслуживают индивидуального внимания. Именно они должны стоять у власти, в управленческой команде не только нашей республики, но и страны в целом», – отметила старший советник Главы Мордовии Татьяна Алиходжина.
Каждый участник получит квалифицированного наставника и приумножит свои профессиональные навыки. Это поможет бойцам не только адаптироваться к мирной жизни, но и раскрыть потенциал после возвращения домой.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников