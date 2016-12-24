Участников региональной программы «Герои среди СВОих» ждёт третий этап

Мордовия – один из первых регионов, где стартовала региональная составляющая президентской программы. Ветераны СВО и действующие бойцы смогут пройти обучение и получить работу в органах государственной власти, общественных и политических организациях, на предприятиях республики. Напомним, поступила 701 заявка, больше 100 из которых – от жителей других субъектов.

«Мы считаем, что люди, которые самоотверженно отправились защищать рубежи нашей Родины, заслуживают индивидуального внимания. Именно они должны стоять у власти, в управленческой команде не только нашей республики, но и страны в целом», – отметила старший советник Главы Мордовии Татьяна Алиходжина.

Каждый участник получит квалифицированного наставника и приумножит свои профессиональные навыки. Это поможет бойцам не только адаптироваться к мирной жизни, но и раскрыть потенциал после возвращения домой.