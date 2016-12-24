В Приволжье прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

В административном центре ПФО прошло первое в этом году заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Участники обсудили оказание многопрофильной помощи участникам СВО на примере регионов Приволжья, а также вопросы взаимодействия с Комиссией Госсовета РФ.

Одной из главных тем заседания стало включение адаптивной одежды для ветеранов в Перечень технических средств реабилитации и адаптации жилых помещений.

«За два года работы наш фонд выстроил комплексную систему поддержки ветеранов СВО и их близких, существенно расширил свои полномочия, – поделилась статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. – Например, на фонд была возложена функция доплаты в один миллион рублей к уже полученной за ранение выплате. Также недавно мы начали помогать членам семей пропавших без вести участников спецоперации. Многие наши достижения стали возможными благодаря работе попечительского совета фонда, который утверждает ряд инициатив, в том числе расширение Перечня технических средств реабилитации и адаптации жилых помещений. На сегодняшнем заседании попечительский совет утвердил включение в этот перечень адаптивной одежды, которую теперь фонд сможет выдавать ветеранам с инвалидностью».

Напомним, что для развития рынка адаптивной одежды фонд запустил Международный конкурс «На крыльях», в котором смогли принять участие модельеры, дизайнеры, предприятия, а также студенты вузов и СПО.

В заседании принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что региональные органы власти уделяют особое внимание поддержке участников СВО и их семей, а также высоко оценил работу приволжских филиалов фонда.

«С момента открытия филиалов госфонда «Защитники Отечества» в Приволжском федеральном округе принято более 200 тысяч граждан, рассмотрено почти 450 тысяч обращений, – сообщил полпред. – Подавляющее большинство из них касались социальной поддержки и юридической помощи. Продолжается активное вовлечение ветеранов в систему государственного управления. Госфонд вовлечен в реализацию региональных кадровых программ для участников СВО. В округе заявки на участие в них подали 11 тысяч человек, часть ветеранов уже прошли тестирование и получили консультации на базе филиалов фонда».

«Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» работает в Мордовии почти два года. За это время к нам поступило порядка более 26 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, 98% решено. Большинство из них касаются мер социальной поддержки, денежных выплат, юридических и медицинских вопросов, в том числе психологической помощи. Сейчас у нас на попечении находятся порядка 1,8 тысяч человек. Хочу отметить, что расширение полномочий фонда помогло нам сделать жизнь наших ветеранов лучше и комфортнее», – прокомментировал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Мордовия Алексей Герасименко.

Выездные заседания попечительского совета стали новым форматом работы для фонда. Получение обратной связи от филиалов позволит повысить качество работы.