Росреестр использует БПЛА для обследования земельных участков в Зубово-Полянском районе

«В вас течет кровь героев!»
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Представители Росреестра посетили территории в Зубово-Полянском районе, где в этом году планируется проведение аэрофотосъемки.
«Внедрение современных технологий - одна из ключевых задач в рамках работы Национальной системы пространственных данных. Использование беспилотника позволяет создавать высокоточные ортофотопланы, выявлять нарушения в сфере землепользования и строительства, а также оперативно исправлять реестровые ошибки в ЕГРН», - отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
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