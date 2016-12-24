Росреестр использует БПЛА для обследования земельных участков в Зубово-Полянском районе

Представители Росреестра посетили территории в Зубово-Полянском районе, где в этом году планируется проведение аэрофотосъемки.

«Внедрение современных технологий - одна из ключевых задач в рамках работы Национальной системы пространственных данных. Использование беспилотника позволяет создавать высокоточные ортофотопланы, выявлять нарушения в сфере землепользования и строительства, а также оперативно исправлять реестровые ошибки в ЕГРН», - отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.