Росреестр использует БПЛА для обследования земельных участков в Зубово-Полянском районе

Репортер

Представители Росреестра посетили территории в Зубово-Полянском районе, где в этом году планируется проведение аэрофотосъемки.

«Внедрение современных технологий - одна из ключевых задач в рамках работы Национальной системы пространственных данных. Использование беспилотника позволяет создавать высокоточные ортофотопланы, выявлять нарушения в сфере землепользования и строительства, а также оперативно исправлять реестровые ошибки в ЕГРН», - отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.

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