«Вебер» стал первым верифицированным агентством онлайн-социологии в России

Представленный агентством «Вебер» онлайн-метод сбора социологических данных прошел научную верификацию Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Данный способ проведения исследований позволяет в короткие сроки узнать мнения респондентов, которые проживают в разных уголках нашей страны. Анонимность этих опросов дает возможность получать честные ответы по проблемным и специфическим темам.

«Онлайн-социология плотно вошла в нашу жизнь, мы ей уже пользуемся, и она приносит важные результаты. Проводя опросы офлайн-методами, мы сталкиваемся с проблемой "спрессованности" информационной повестки и ее влияния на данные. Поэтому, если мы хотим получать максимально актуальные результаты, связанные с определенными событиями, делать "слепок" в конкретный момент времени, то нам необходима онлайн-социология», – поделился замначальника управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

Презентация, посвященная запуску Агентства социологического консалтинга «Вебер», прошла на площадке VK в Москве. Здесь в режиме реального времени продемонстрировали возможности онлайн-метода, за один час проведя опрос на тему «Возвращение брендов».

Результаты показали, что 36% опрошенных с безразличием относятся к уходу брендов из России. На вопрос о том, каких товаров им больше всего не хватает, респонденты ответили: 38% – лекарственных препаратов, 36% – техники, 31% – автомобилей.

«При создании Агентства социологического консалтинга "Вебер" мы делаем акцент, прежде всего, на нескольких принципах: использование современных инструментов, высокая скорость проведения исследований и гарантия надежных и достоверных данных. Онлайн-метод, который мы используем для изучения общественного мнения, предоставляет широкие исследовательские возможности и позволяет охватывать любые масштабы, сохраняя репрезентативность выборки. Имея большой опыт работы с разными задачами, мы выстроили механику, которая позволяет нам адаптировать свои услуги под любые запросы», – прокомментировала гендиректор Агентства социологического консалтинга «Вебер» Елена Удалова.

Также в ходе презентации «Вебер» представил результаты своего нового исследования на тему медиапотребления россиян в 2025 году. Выяснилось, что сегодня интернет является главным источником новостей для наших граждан, 95% которых используют его ежедневно. В среднем они проводят в сети больше 5 часов в день. А телевидение сейчас ежедневно смотрят всего 47%.