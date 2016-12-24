В Саранске офицер полиции защитила горожанина от стаи бродячих собак

В столице Мордовии вмешательство участкового уполномоченного полиции помогло местному жителю отбиться от стаи агрессивных собак.

По информации МВД по РМ, инцидент произошел вечером 11 апреля в гаражном массиве на улице Сущинского. Участковый уполномоченный полиции из отдела № 1 УМВД по Саранску, старший лейтенант Ольга Булатова во время планового обхода административного участка увидела, как на молодого человека набросились 6-7 бездомных собак.

У жертвы нападения стая уже порвала одежду, создалась явная угроза его жизни и здоровью. Сотрудник полиции сначала применила газовый баллончик со слезоточивым веществом, но это не помогло отогнать взбесившихся животных. Тогда офицер, руководствуясь необходимостью защиты гражданина, произвела предупредительный выстрел в безопасном направлении из табельного оружия.

Свора мгновенно унеслась с места нападения. Молодой человек поблагодарил полицейского за оказанную помощь. От медицинской помощи он отказался.