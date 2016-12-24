Бизнесу Мордовии доступен сервис онлайн-торговли

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего бизнеса Мордовии доступен сервис онлайн-торговли: «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он был создан Корпорацией МСП и Минэкономразвития России.

Сервис находится на Цифровой платформе МСП.РФ и помогает начинающим предпринимателям вести торговлю на маркетплейсах и в социальных сетях.

На платформе доступны предложения и акции от проверенных маркетплейсов, интернет-магазинов, сервисов, а также поддержка для бизнеса.

На сервисе находятся более 35 видеолекций и 50 пошаговых инструкций для начинающих и опытных предпринимателей, а партнеры предлагают выгодные условия, включая бесплатные подписки и скидки. Также доступны бесплатные курсы по интернет-продажам.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.