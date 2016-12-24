В Национальном центре «Россия» презентовали нацпроект «Молодежь и дети»

В Национальном центре «Россия» прошла презентация национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года. Событие объединило более 1000 выпускников форумов Росмолодежи, участников Движения Первых, молодых ученых и руководителей молодежных объединений.

На торжественной церемонии к участникам обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Решением Президента России зафиксировано в качестве ключевого государственного приоритета – дети и молодежь нашей страны. Очень важно, что вы не просто благополучатели национального проекта "Молодежь и дети", вы его соавторы. Потому что базовый принцип, который задал наш Президент при всей государственной работе с молодежью, можно сформулировать так – ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи. Это ваше время, потому что Россия сегодня – действительно страна возможностей», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Также к участникам обратился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко: «Благодаря Президенту Владимиру Владимировичу Путину вам посвящен целый национальный проект – "Молодежь и дети", который ставит цель – создать условия, чтобы вы могли реализовать потенциал и раскрыть таланты. У вас огромное количество дорог. Вы можете приносить пользу и быть волонтерами в общероссийском проекте #МЫВМЕСТЕ, проявить себя в конкурсах "Твой ход", "Большая перемена", участвовать в программе "Больше, чем путешествие" и открывать красоты нашей необъятной страны, получить гранты на свои стартапы. Дерзайте, пробуйте, и все у вас получится», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Национальный проект «Молодежь и дети» охватывает более 50 миллионов человек — треть населения страны — и включает девять федеральных проектов. Они реализуются Росмолодежью, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Россотрудничеством, Рособрнадзором и другими профильными ведомствами.

По нацпроекту по всей стране планируется капитальный ремонт и оснащение более 8000 школ, создание еще 50 передовых инженерных школ, строительство 25 современных кампусов, 17 из которых уже возводятся, развитие сети центров дополнительного образования — IT-кубов, кванториумов, мини-сириусов и других. По всей стране создаются молодежные пространства, запускаются масштабные фестивали, развиваются патриотические и добровольческие проекты. К 2030 году будет создано 489 образовательных кластеров, а более 55 тысяч педагогов и наставников повысят квалификацию. Особое внимание уделено грантовой поддержке — будет выдано свыше 15 тысяч грантов на реализацию социальных инициатив.

В Мордовии по нацпроекту в этом году отремонтируют 10 школ и два учреждения среднего профессионального образования. Продолжится работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования. Развитие образовательных кластеров федерального проекта «Профессионалитет».

Презентация прошла в формате диалога молодежи с представителями федеральных ведомств, общественных объединений и региональных властей. Молодые люди, школьники, студенты, начинающие ученые, педагоги и родители узнали о возможностях, которые открывает перед ними новый нацпроект, и задали свои вопросы напрямую его организаторам и участникам.

Кроме того, на церемонии дали старт форумной кампании Росмолодежи – 2025. В этом году в ней примут участие более 20 тысяч человек: молодежь из всех регионов России, представители иностранных государств, участники специальной военной операции, молодые семьи, волонтеры и победители конкурсов.