В Доме Республики поздравили светотехников

14 апреля в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню светотехника Республики Мордовия. Представителей отрасли поздравил руководитель региона Артём Здунов. Он отметил особое место светотехников в календаре праздничных дат республики - Мордовия является единственным регионом страны, где учрежден такой праздник.

«Мы этим гордимся, - сказал Глава республики. - Многие десятилетия отрасль объединяет судьбы десятков тысяч жителей Мордовии, многочисленные трудовые и семейные династии. Продолжаем активную работу с федеральным центром, госкорпорациями, индустриальными партнерами, чтобы поддержать наши предприятия».

Светотехнический кластер республики - это полтора десятка предприятий, все они развиваются, сохраняют компетенции и осваивают новые, тем самым укрепляют позиции региона на светотехническом рынке. Глава Мордовии привел несколько примеров.

На Ардатовском светотехническом заводе в прошлом году завершена 8-летняя масштабная программа перевооружения для массового производства полупроводниковых осветительных приборов.

Завод световых приборов с начала прошлого года направил в производство около 200 млн. рублей и завершает уже второй инвестпроект.

Компанией «Рефлакс-С» в прошлом году получено три новых патента на свою продукцию. Некоторые лампы не имеют мировых аналогов, что подтверждено патентами России и других стран. В настоящее время предприятием выпускается около 150 видов ламп и светильников.

Более 120 серий и 5 тысяч модификаций светотехнической продукции выпускает Кадошкинский электротехнический завод. Новые виды осветительных приборов осваивает завод «Ксенон». Большой вклад в научно-инновационное развитие отрасли вносит НИИИС имени А.Н. Лодыгина.

Артём Здунов отметил: Мордовия занимает второе место в стране по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства (31%). При этом у светотехников этот показатель значительно выше - по итогам прошлого года он составил 47%. «Потому что вся отрасль пронизана инновациями, без этого просто не выживешь. Это мощный, конкурентный рынок»,- подчеркнул Глава Мордовии.

Светотехническое и радиоэлектронное направление будут составлять костяк особой экономической зоны, созданной в республике.

Залог всех нынешних достижений - это квалифицированные, преданные делу люди, продолжающие многолетние традиции светотехнического производства. Лучшим представителям отрасли были вручены награды.

Светотехников поздравили также Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и исполняющий обязанности Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.