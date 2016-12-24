В Мордовском госуниверситете назвали победителей фестиваля «Студенческая весна-2025»

13 апреля в Республиканском дворце культуры состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2025» Мордовского госуниверситета. В этом сезоне в общекомандном зачете впервые за долгое время первое место занял Институт наукоемких технологий и новых материалов. Вторым стал Институт архитектуры и строительства, третьими — Экономический институт.

«Эта весна особенная, она посвящена 80-летию Победы. Хочу отметить номера, приуроченные к этой дате, вы их исполнили до слез. Спасибо вам, ребята! Вы проявляете себя как профессионалы и творческие личности, которые делают наш мир добрее и краше. Наконец в нашем городе наступает настоящая весна, уверен, это результат вашего задора, который вы сегодня показали на сцене!», — поздравил участников ректор вуза Дмитрий Глушко.