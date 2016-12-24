В Мордовском госуниверситете назвали победителей фестиваля «Студенческая весна-2025»

«В вас течет кровь героев!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
13 апреля в Республиканском дворце культуры состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2025» Мордовского госуниверситета. В этом сезоне в общекомандном зачете впервые за долгое время первое место занял Институт наукоемких технологий и новых материалов. Вторым стал Институт архитектуры и строительства, третьими — Экономический институт.
«Эта весна особенная, она посвящена 80-летию Победы. Хочу отметить номера, приуроченные к этой дате, вы их исполнили до слез. Спасибо вам, ребята! Вы проявляете себя как профессионалы и творческие личности, которые делают наш мир добрее и краше. Наконец в нашем городе наступает настоящая весна, уверен, это результат вашего задора, который вы сегодня показали на сцене!», — поздравил участников ректор вуза Дмитрий Глушко.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
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